Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesinde kadroda revizyona gidecek. Sezonu kupasız kapatan sarı lacivertliler, birçok isimle yollarını ayıracak.

Takımın emektar ismi Ali Muhammed'in yanı sıra Lorenzo Brown, Alex Perez ve Kyle O'Quinn'in sözleşmeleri sona erdi.

Bu isimlerle yeni sözleşme imzalanmayacak. 1 yıl daha opsiyonu bulunan Jarrell Eddie de gelecek sezon takımda olmayacak.

Geçen sezon transfer edilen ve beklentileri karşılayamayan Edgaras Ulanovas ve Danilo Barthel'in ise 1 yıl daha sözleşmeleri bulunuyor.

Yeni transferlerin açıklanması bekleniyor

Fenerbahçe Beko, şartlar uygun olursa bu iki oyuncuyla da yolları ayırmak istiyor.

Dyshawn Pierre ise takımda kalacak. Sarı lacivertliler, geçen sezon başında takıma katılan Kanadalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Dyshawn Pierre, Avrupa Ligi Oyuncular Birliği tarafından geçen sezon ligin en iyi çaylağı seçildi.

Fenerbahçe Beko'nun önümüzdeki günlerde yeni transferlerini de açıklaması bekleniyor.

Baskonia ile başarılı bir sezon geçiren Achille Polanara ve Khimki'den ayrılan Devin Booker'ın gelecek sezon sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor.