Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonundan, Süper Lig'de gelecek sezonun da 14 yabancı futbolcuyla oynanması talebinde bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan başvuru belgesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi, bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz"

20 takım başvurusu

Vakıf ayrıca, Süper Lig'in en az 2 sezon daha 20 takımla oynanması talebinde bulundu.

Kulüplerin imzasının bulunduğu başvuru belgesinin altında yer alan bilgi notunda ise Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol kulüplerinin, Süper Lig'in 18 takımlı olmasından yana olduğu ancak kulüpler üzerinde oluşacak olumsuz tüm finansal etkilerin giderilmesi ve gerekli planlamanın yapılması şerhiyle imza koyduğu belirtildi.

Harcama limitlerinin düzenlenmesi talebi

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Talimatında yer alan iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarlardan yüksek olanının alınması suretiyle hesaplanacaktır." şeklinde harcama limitlerine madde eklenmesi istendi.

Finansal borcu olmayan ve ortaklara borcu bulunmayan kulüplerin sermaye artırımı ve diğer gelir artışından sağladıkları kaynakların tamamının harcama limitinde dikkate alınmasının talep edildiği açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda finansal borçların yapılandırılarak faiz ödemesiz dönem alan kulüplerimizin Takım Harcama Limitlerinde, sadece sezon içinde (varsa) ödenecek faizlerin bütçelenerek Takım Harcama Limiti hesabına konu edilmesi" ve "Tüm etkiler hesaplandıktan sonra ortaya çıkan Takım Harcama Limitleri üzerinden minimum yüzde 30 sapma müsaadesi tanımlanması ya da kulüplerimize geçen sezonki avro değerleri üzerinden en az yüzde 30 sapma müsaadesi tanımlanarak 2021-2022 sezonuna uygulanması" maddeleri yer aldı.