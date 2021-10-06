Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Yunanistan deplasmanında
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 7 Ekim Perşembe günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Oaka Altion Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti.
Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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