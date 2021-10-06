Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıkların son aşamaya geldiği ve organizasyonda yarışacak sporcuların belirlendiği ifade edildi.

Organizasyonda yarışacak atletler arasında parkur rekortmeni 25 yaşındaki Kenyalı atlet Daniel Kibet, kariyerinde 2.05.25'lik derecesi bulunan Bazu Worku, eski olimpiyat sekizincisi Solomon Mutai ile Etiyopyalı Chele Dechasa da yer alacak.

Kadınlarda ise Mamitu Daska ile Jackline Chepngeno'nun da aralarında olduğu 5 atlet de listede yer aldı.

Yarışmada elitler kategorisinde yarışacak Türk atletler için son başvuru tarihi 15 Ekim olduğu açıklandı. Diğer kategorilere kayıtlar devam ediyor.

İstanbul Maratonu'nda elit kategoride ilk üçte yer alan atletler sırasıyla 35 bin, 20 bin ve 10 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.