Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki WiZink Center'da oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid, 85-71 kazanmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Real Madrid
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