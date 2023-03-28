İspanya'nın başkenti Madrid'deki WiZink Center'da oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid, 85-71 kazanmıştı.