Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Real Madrid'e konuk olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında 29 Mart Çarşamba günü İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki WiZink Center'da oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid, 85-71 kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Real Madrid
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