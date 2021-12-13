Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 13. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 2 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya çalışacak.

Organizasyonda 7'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Maccabi Playtika ise averajla 8. basamakta yer alıyor. İsrail ekibi, turnuvada oynadığı son 4 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika, THY Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 müsabakanın 9'unu sarı-lacivertliler, 14'ünü ise Maccabi Playtika kazandı.

Maccabi Playtika'da forma giyen ABD'li oyuncular Derrick Williams ile James Nunnally, yarın şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.