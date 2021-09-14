Fenerbahçe Beko Ali Muhammed ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Ali Muhammed ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.
Thank you for everything! @BobbyDixon20 pic.twitter.com/fKg1YI85qR— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 14, 2021
Açıklamada, Ali Muhammed'in çok çalışmanın örneği olduğuna yer verildi.
"Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği milli takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır. Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed'i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen sarı mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed'e, kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz."
Ali Muhammed’e teşekkürlerimizle.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 14, 2021
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