Medipol Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe soyunma odasında büyük üzüntü yaşandı.

Teknik Direktör Vitor Pereira ve daha sonra soyunma odasına giden Başkan Ali Koç, takımı teselli etti.

"İyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk yarıda uyuduk ve 45 dakikayı rakibe hediye ettik. İkinci yarı biraz toparlansak da gerçek oyunumuz bu değil."

Deneyimli çalıştırıcı, Eintracht Frankfurt karşısında tempolu bir oyun oynadıklarını hatırlattı.

"Bu açıdan değerlendirdiğimizde anlaşılabilir bir durum. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız, takım ruhu, birbirimize inanç ve öz güvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz."

"Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız"

Koç, geçen yıldan farklı olarak bu sezon ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen bir takım gördüğü için oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı, sık maç trafiğinde bu tip kötü maçlar oynanmasının normal olduğunu da söyledi.

"Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız. Teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır, üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor."

Başkanın konuşmasından sonra, oyuncu grubu da kendi arasında bir toplantı yaptı ve bu sezon sahip oldukları vazgeçmeyen takım kimliğini sürdürmek için birbirlerine söz verdi.