Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından sahaya geçen futbolcuların koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinden sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamlandığı aktarıldı.
Joshua King'in özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Fenerbahçe Medipol Başakşehir Süper Lig
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