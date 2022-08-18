Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Fenerbahçe Avusturya'da avantaj arayacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.
Muhtemel 11'ler
Austria Wien: Früchtl, Martins, Mühl, Galvao, Gruber, Braunöder, Fitz, Fischer, Wustingger, Huskovic, Tabakovic.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Ferdi, Lincoln (Rossi), King, Valencia.
Etiketler: Avrupa Kupaları Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
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