Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yaptığı 243 müsabakada, 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

Kupa 2'de 126'ncı maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 126'ncı maçını oynayacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 125 müsabakada 53 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 170 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 71 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 98 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.