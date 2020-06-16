Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe aktivasyon idmanı yaptı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe sahada aktivasyon idmanı yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertli oyuncular antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.
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