Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 30 dakikasında 2 takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Fatih Karagümrük, 31. dakikada Aleksandar Pesic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte 37. dakikada Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Özil'den bir ilk

Fenerbahçe, 40. dakikada Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Mesut Özil, kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig maçında fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe Emiliano Viviano'yu geçemedi

İkinci yarıda Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibi karşısında büyük üstünlük kurdu. Fatih Karagümrük ise ani ataklarla rakip kalede pozisyon bulmaya çalıştı.

Sarı-lacivertliler, yakaladığı pozisyonlarda ev sahibi ekibin İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'yu geçemedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'den 5'inci beraberlik

Bu sonuçla ligde 2'si üst üste olmak üzere 5'inci beraberliğini yaşayan Fenerbahçe, puanını 29'a çıkardı. Bu sezon 5. kez sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük ise puanını 26 yaptı.