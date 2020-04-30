Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.
Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.
Etiketler: koronavirüs salgını FenerbahçeSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 15:22
Son Haberler
- 16:07
- 15:46
- 15:57
- 15:48
- 15:44
Sıradaki Haber
Moerman: İstanbul’da kendimi güvende hissediyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz