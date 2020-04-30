Haber Giriş: Kaynak: AA
MotoGP'de 3 etap daha iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 19-21 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Almanya, 26-28 Haziran'da planlanan Hollanda ve 10-12 Temmuz'da planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edildiği duyuruldu.
Daha önce Katar'daki 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışlar ise ertelenmişti.
Etiketler: 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 15:13
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