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Spor
TRT SPOR 29.01.2024 14:00

Fenerbahçe 100 gol barajını aşan ilk takım oldu

MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler, bu sezon tüm resmi maçlarda Türkiye'nin yanı sıra Avrupa’nın beş büyük liginde 100 gol barajını aşan ilk takım oldu.

Fenerbahçe 100 gol barajını aşan ilk takım oldu

MKE Ankaragücü’nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Sarı lacivertliler, rakibine karşı oynadığı son 6 maçta da puan kaybetmedi.

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Cengiz Ünder, zorlu karşılaşmada iki gole imza atarak, maçın yıldızı oldu. Milli futbolcu, ceza sahası dışından kaydettiği 4 golle Aytaç Kara ile birlikte bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından bu sezon tüm resmi maçlarda 101 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, Türkiye'de ve Avrupa’nın beş büyük liginde 100 gol barajını geçen ilk takım olmayı başardı.

Sarı lacivertliler ayrıca ligde 61 kez rakip kalecileri mağlup ederek, ‘en çok gol atan takım’ unvanını korudu.

Diğer yandan Fenerbahçe karşısında dört şut şansı bulan başkent temsilcisi, altı kez ceza sahasında topla buluştu. MKE Ankaragücü, maçı köşe vuruşu kullanmadan tamamladı.

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