Konyaspor üç puanı unuttu

RAMS Başakşehir karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenilen yeşil beyazlıların galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

Üç hafta önce Fahrettin Ömerovic'i takımın başına getiren İç Anadolu ekibi, istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi. Konyaspor, yeni teknik direktörüyle çıktığı 3 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak sadece 2 puan topladı.

Ligde 21 puanla sondan ikinci sırada bulunan yeşil beyazlılar, gol yollarında büyük sorun yaşıyor. İç Anadolu temsilcisi, attığı 23 gol ve kazandığı 4 galibiyetle, son sıradaki İstanbulspor'un ardından bu kategorilerde en başarısız ikinci takım durumunda.

TÜMOSAN Konyaspor, bu sezonki görüntüsüyle son yıllardaki performansının çok gerisinde kaldı. Yeşil beyazlılar, geçen sezonu 51 puanla sekizinci sırada bitirdi.

Fahrettin Ömerovic'in öğrencileri, iki sezon önce ise ligin en başarılı ekiplerinden biriydi. O dönem İlhan Palut'un çalıştırdığı takım, sezonu Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü tamamladı.

Yeşil beyazlılar bu performansıyla tarihinde üçüncü kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti. Bu sezonki 4 galibiyetin üçünü iç sahada alan Tümosan Konyaspor, ligin 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.