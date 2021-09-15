Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın yarın Lazio ile yapacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terim, Galatasaray'ın yanı sıra Olympique Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı E Grubu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu belirtti.

"Gruptaki 4 takım da Avrupa kültürü olan ekipler. Bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz kimsenin yadırgamayacağı bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilkinde Lazio ile karşılaşacağız. Meslektaşım Maurizio Sarri yönetiminde çok da güçlü, şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede bir takım kurdular. Marsilya zaten çok iyi başladı. Lokomotiv de her zaman bu arenada bulunan, buraya alışmış, önemli işler yapabilecek bir takım."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Lazio'nun iyi bir kadrosu olduğunu dile getirdi.

"Lazio'da herhangi bir oyuncunun diğerlerinden önde veya iyi olduğunu söylemek diğer oyunculara büyük haksızlık olur. Son Milan maçına kadar lige de iyi başlamışlardı. Karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması çok genç olan bir Galatasaray var. Ancak ben oyuncularıma güveniyorum. Muhakkak ki hata yapacaklardır. Biz de bu hataları en aza indirerek herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için uğraşacağız."

Fatih Terim, genç futbolcuların UEFA Avrupa Ligi arenasında kendilerini göstermesi gerektiğini aktardı.

"Kolay bir maç olmayacak ama ben yarınki programda Galatasaray-Lazio maçını seyrederdim. Keyifli geçeceği kesin. Takımıma, gençlerimize ve diğer arkadaşlarıma güveniyorum."

Terim, zemin yenileme çalışmaları nedeniyle henüz Türk Telekom Stadı'nda maça çıkamadıklarını hatırlattı.

"Bu sezonki 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Kendi evimizde ilk kez oynuyoruz. Bunların 8'ini de kaybetmedik. Kendi sahamız, seyircimiz ve taraftarımızla ilgili özlemimiz var. Gruptaki her maç zor. Sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray için uğraşacağız."

"Taraftar Galatasaray takımının en önemli unsuru"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, yarınki müsabakada en önemli kozlarından birinin taraftar olduğunu dile getirdi.

"Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unsuru, destekçisi. Onlarla beraber Ali Sami Yen'de yazılan tarihleri düşündüğümüzde, beraberce çok yol kat etmişiz, kupalar ve maçlar kazanmışız. Pandemi nedeniyle uzak kaldığımız bu süreçte futbolun tadının tuzunun taraftar olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bizim onları özlediğimiz kadar onların da bizi özlediğini düşünüyorum. Galatasaray takımının oyun içinde taraftarla tutturduğu ritim ve tempo çok önemli. Böyle bir birleşmede ortaya çok güzel tablolar çıktığına şahit olduk. O yüzden heyecanlıyız. Galatasaray taraftarının önüne ilk kez çıkacak oyuncularımız da var. Onları da yarın maçtan önce iyi hazırlayacaklarını düşünüyorum. Kendi ülkelerinde böyle bir sevgi ve tezahüratla karşılaştıklarını zannetmiyorum. Bizdeki oyuncuya tesir eden bir yaklaşım. Onlar bizi özledi, biz de onları özledik. İnşallah bu özlemin sonu hepimizin mutlu olacağı şekilde olur."

[Fotoğraf: AA]

Lazio karşısında üçlü savunma ile oynama ihtimalinin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Sizi bu soruya iten Marcao'nun oynayacak olması olabilir. Alpaslan, Luyindama ve Nelsson'u da saydığımızda orada güçlü seçeneklerimiz olduğu kesin. Henüz kadroyu belirlemedim. O bölgede seçeneklerimizin olması iyi. Bu sezon ihtiyaç duyduğumuz hallerde 4 arkadaşımızın da bize yardımcı olacağı net. Bu beni sevindiriyor. Marcao'yu da oynatabilirim ama henüz kadroyu hazır hale getirmedim." diye konuştu.

"Her oyuncuya ihtiyacımız var"

Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç'ın durumlarıyla ilgili bilgi veren Terim, "Doktor ile 'Barış'ın eline bir atel veya korumayla antrenmana çıkarabilir miyiz?' diye konuştuk. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hem Feghouli hem de Emre'yi tekrar deneyeceğiz. Emre'nin ağrısı oldu. Ufak tefek sorunların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hoşlanan biri değilim. Onlar da bunu biliyor ve o fedakarlıkta bulunuyor. Fedakarlık yapmak istemeleri hoşuma gidiyor ama insan sağlığını ön plana koyan biri olarak yüzde 100 hazır olmazlarsa pek düşünemeyiz. İnşallah iyi olurlar." açıklamasında bulundu.

Terim, son dönemde basit goller yediklerini söyledi.

"Benzer senaryolar aynı skorla bitince, keyfimiz kaçıyor. Çok gol kaçırdığımız, hakim oynadığımız maçlarda puan kaybettik. Yeni kurulan genç takımın zaman zaman yolda yaptığı arızaları göreceğiz. İnşallah bu bizi onaramayacağımız bir yere götürmez. Yoksa onlar yapacak, biz düzelteceğiz ve sonunda ideali hep beraber bulacağız. Onlar da genç tecrübeli olduğu zaman daha tutulmaz bir Galatasaray olacak."

"Marcao'nun aldığı cezayı Kerem'e yazmak doğru olmaz"

Fatih Terim, genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na son dönemde yapılan eleştirilerin yanlış olduğunu söyledi.

Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor müsabakasında Marcao'nun şiddet uyguladığı Kerem'e destek oldu.

"Hiçbir oyuncuma veya arkadaşıma herhangi bir şey olmasını istemem. Bir takıma gönül vermişseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz. Ancak yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Alkışlamak için hazır durduğunuz bir grubu ağır bir şekilde eleştirmek bence doğru bir hareket değil. Kerem de bizim önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız. Hoş olmayan bir hadise yaşanmıştır. Galatasaray başkanından yönetimine, hocalarından taraftarına herkes Kerem'e sahip çıktı. Diğer tarafa da verilecek cezaların en ağırını verdik. Sonunda öpüşerek barıştılar. Muhakkak bu kolay atlatılacak travma değil ama Kerem buna rağmen profesyonelce, tam bir beyefendi gibi sarıldı ve oyununu oynuyor. Tabii ki hataları olacak. Belki bazı davranışları bazı yerlere hoş gelmeyebilir ama Kerem iyi bir genç. Kerem ile Marcao olayınca Marcao'nun aldığı cezayı Kerem'e yazmak, yediğimiz gollerde onu suçlamak doğru olmaz. Marcao varken de yedik. Tüm oyuncular için taraftarımızın yapacağı tedaviyi hiç kimse yapamaz. Söyleyecekleri iki güzel kelime, yazacakları iki güzel cümle bizim de işimizi çok kolaylaştırır. Açıkçası etkileniyorlar. Rica ediyorum o gençleri hep beraber kazanalım. Kazanırken taraftarımıza ihtiyacımız var. Kötü söz hiçbir şey kazandırmaz. Muhakkak bir sınırı olmalı. Onlar hata yapacak, biz affedeceğiz, böyle böyle doğruyu bulacaklar. Yarına daha doğru insanlarla adım atacaklar."

"Öz güven için Lazio çok önemli bir durak"

Fatih Terim, Lazio karşılaşmasının futbolcularının öz güvenini yukarı çekmek için önemli bir şans olduğunu belirtti. Terim, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçmelerine rağmen üstünlüğü koruyamamalarını değerlendirdi.

"2-0 öne geçtikten sonra Galatasaray takımının topla olan samimiyeti daha da artmalı. Top bizde kalmalı. Buna yavaş yavaş alışacaklar. Bu kadar basit goller yemeyi yakında bir tarafa bırakacağız. En azından devreye önde girebilme becerisini de öğreneceğiz. Senaryo ve skorlar aynı olunca, insan keyifsiz oluyor. Önemli olan yaşayarak öğrenmek. Bazen böyle kötü tecrübeler edinirsiniz. Oyuncularımız da uçakta çok üzgündü. Sanki mağlup olmuş gidiydiler. Biz onlara her zaman 3 puanın dışındaki hiçbir neticenin bizi memnun etmediğini söylüyoruz. Burası Galatasaray takımı, hedefimiz kazanmaktır. Eğer kazanmak istiyorsanız oyunun bazı bölümlerinde kalenizi daha iyi korumak veya daha fazla atmanız gerek. Bunları yakın zamanda yapacaklar. Dünyada hiçbir takım durmadan baskı yapamaz. Bunun bölümlerini iyi ayarladığımız, oyun içinde aktif dinlenmeyi pasla yaptığımız gün, iyi ve yenilmez bir takım olacağız. Oyuncular da bunu yapabilecek kapasitede. Bunu da çok uzun bir zaman olarak görmüyorum. Öz güven meselesi çok önemli. Özellikle öz güven için Lazio çok önemli bir durak. Umarım onları başka boyuta taşıyacak oyun ve skor alırız. Bazen bir maçı kaybetmeniz önemli değildir ama nasıl kaybettiğiniz çok önemlidir. Kazanmaktan ziyade nasıl kazandığınız önemlidir. Umarım Lazio maçı, bir sonraki hamlede futbolcularıma aşırı güven sağlayan bir oyun ve sonuç olarak bize döner."

"Babel'den memnunum"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel'den memnun olduğunu kaydetti.

Terim, tecrübeli futbolcunun son dönemdeki performansıyla eleştirildiğinin söylenmesi üzerine konuştu.

"Babel çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Beğendiğim, yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi, pandemide bazı şeyler oldu. Form grafiğindeki bir zikzak Babel'e başka türlü bakılmasına neden oldu. Babel, önemli bir oyuncu, iyi bir profesyonel ve gençler için iyi bir ağabey. Muhakkak ki Trabzonspor maçına koyduğumda da 2-3 pozisyona girmesini bekledim ama Babel'den memnunum. Olağanüstü işler beklediğim bir oyuncu. O yeteneği var. Son zamanlarda bunu vermedi ama ihtiyaç duyduğumuzda yeteneği ve tecrübesiyle yardımcı olacak bir oyuncumuz. Bizim için önemli bir futbolcu."

"Messi hayranıyım"

Fatih Terim, İspanya'nın Barcelona takımından Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin hayranı olduğunu söyledi.

İtalyan basınına verdiği röportajda Interli Nicolo Barella'yı öven Terim, "Bu açıklamanız bir mesaj mı?" şeklindeki soru üzerine, "Kendisini beğeniyorum. Hiç tanımam da. Alma ihtimalimiz de yok." dedi.

Terim'in bu sözleri gülüşmelere neden oldu.

"Orta saha oyuncusu olarak yetenekli birisi. Ben bir Messi hayranıyım. Benim için 1 de Messi, 2 de Messi, 3 de Messi. Sahanın içinde yapamayacağı bir iş yok. İtalya'da birçok oyuncu söyleyebilirdim ama ben Barella'yı söyledim. Oyunun birkaç tarafını oynayabilen, çok koşan, mücadele eden iyi bir orta saha örneği olduğu için beğendiğimi ifade ediyorum."