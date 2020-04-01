Taburcu olduktan sonra evde karantina süresi devam eden deneyimli çalıştırıcının, yardımcılarından hastanede yattığı döneme ait detaylı bireysel antrenman verilerini istediği öğrenildi.

Verileri detaylı bir şekilde inceleyen Fatih Terim’in, bundan sonra yapılması gerekenleri de sanki lig yarın başlayacakmış gibi programladığı gelen haberler arasında.

Koronavirüs salgının en başından bu yana oyuncularına tedbirler konusunda uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adamın, futbolcularının aileleri hakkında da detaylı bilgi istediği belirtildi.

Yardımcılarından ve idari ekipten sürekli oyuncularla iletişim halinde olunmasını isteyen Terim’in, günlük telekonferans toplantılarının sürmesini ve iletişimin kaybedilmemesi talimatını verdiği ifade edildi.