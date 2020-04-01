Haber Giriş: Kaynak: İHA
Badou Ndiaye ameliyat edildi
[Fotoğraf: İHA]
Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat edildi.
Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi.
Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesinde oyuncuyu ameliyat ettirdi.
Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Trabzonspor Badou NdiayeSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:53
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