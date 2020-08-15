Kaleci Fatih Öztürk, Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirmişti.

Temmuz 2019’da Kasımpaşa’ya transfer olan Fatih Öztürk, lacivert beyazlı ekipte 22 maçta 49 yol yerken, kalesini 3 kez gole kapattı.

Deneyimli kaleci, Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kaldırma başarısı da gösterdi.