Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Öztürk Galatasaray'da
Galatasaray, tecrübeli file bekçi Fatih Öztürk'ü renklerine bağladı.
Kaleci Fatih Öztürk, Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirmişti.
Temmuz 2019’da Kasımpaşa’ya transfer olan Fatih Öztürk, lacivert beyazlı ekipte 22 maçta 49 yol yerken, kalesini 3 kez gole kapattı.
Deneyimli kaleci, Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kaldırma başarısı da gösterdi.
August 15, 2020
Etiketler: Galatasaray Fatih ÖztürkSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:47
Sıradaki Haber
Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz