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Spor
TRT HABER / AA 10.02.2024 16:00

Fatih Karagümrük'ün rakibi Pendikspor

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ediyor.

Fatih Karagümrük'ün rakibi Pendikspor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Ligin geride kalan bölümde altışar galibiyet ve beraberlik ile 12 yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, elde ettiği 24 puanla haftaya 17. sırada girdi.

Sahasında oynadığı son 8 karşılaşmada 1 kez kaybeden Kırmızı siyahlılar, kazanacağı 3 puanla düşme hattından uzaklaşmayı istiyor.

Pendikspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 26 puanla 16. sırada yer aldı.

5 maçtır kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Dış sahada oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılan Pendik ekibi, çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısında yapılan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük'ün rakibi Pendikspor

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Erdem Bayık.

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Bertolacci, Rohden, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın.

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Nuno, Welinton, Midtsjö, Diaby, Gökcan Kaya, Thiam, Umut Nayir.

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Pendikspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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