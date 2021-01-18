Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe ve Mesut Özil'i tebrik
Fatih Karagümrük, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladığını duyuran Fenerbahçe ile yıldız futbolcuyu tebrik etti.
Fatih Karagümrük Kulübü tebrik mesajını kulübün sosyal medya hesabından yayınladı.
"Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe'yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz. Alman Milli Takımı forması giyse de Türklüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil'e de vatan topraklarında başarılar dileriz."
Alman Milli Takımı forması giyse de Türk’lüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil’e de vatan topraklarında başarılar dileriz.— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 18, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük Fenerbahçe Mesut Özil Transfer Haberleri
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