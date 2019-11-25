Spor
Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi25 Kasım 2019 Pazartesi 17:09 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 17:13
TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bulak'ın teknik direktörlüğe getirildiği belirtilerek, "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin birçok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de 12 haftada toplandığı 19 puanla 7. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Giray Bulak Fatih Karagümrük