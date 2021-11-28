Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Genç İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde iyi bir performans sergileyen VavaCars Fatih Karagümrük, ligdeki 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 22 puan toplayan Fatih Karagümrük, haftaya 6. sırada girdi.

Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Ligde 264 gündür kaybetmiyor

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.