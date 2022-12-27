Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u ağırlayacak
[Fotograf: AA]
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.
Etiketler: Fatih Karagümrük Trabzonspor
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