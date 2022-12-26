Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan ev sahibi ekip, Anadolu Efes'in top kayıplarından yararlandığı ve Pierre'nin 7 sayı bulduğu ilk 4 dakikalık bölümde 11-4 üstünlük yakaladı. Sonraki bölümde farkı 11 sayıya çıkaran (15-4) sarı-lacivertlilere cevap veren Anadolu Efes, Dunston ile Larkin'in etkili oyunuyla farkı bir sayıyla kadar düşürdü ve ilk çeyrek Fenerbahçe Beko'nun 24-23 üstünlüğüyle bitti.

İkinci periyot başlangıcında Anadolu Efes, rakibini yakalayarak ilk kez öne geçti: 24-25. Guduric, Biberovic ve Metecan Birsen'in bulduğu sayılarla rakibine cevap veren sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümü 39-34 üstün bitirdi. Biberovic ve Pierre'nin etkili oyunuyla çeyrek sonuna kadar üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, yeniden çift haneli fark yakalayabildiği maçta devreye 50-40 üstünlükle girdi.

Maçın üçüncü periyodunun ilk 5 dakikasında Fenerbahçe Beko, farklı oyunculardan gelen sayılarla iyi bir oyun sergiledi ve bitime 6 dakika 47 saniye kala 59-44 üstünlük yakaladı. Pota altı sayılar bulan Motley ve üçlük atışlar yapan Calathes'ten gelen sayılarla bitime 45 saniye kala 22 sayıyla maçtaki en yüksek farkı bulan (71-49) ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte 71-54'lük skor yakaladı.

Anadolu Efes, son periyotta hücumda ve savunmada etkili bir oyun sergiledi. Clyburn ile Beaubois'nın üçlükleriyle 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, çeyreğin ilk iki dakikalık bölümünde farkı 9 sayıya (71-62) indirdi. Molaya giden sarı-lacivertlilerde Motley, mola dönüşü bulduğu 4 sayıyla rakip takım serisine son verse de, lacivert-beyazlıların direnci ilk 5 dakikalık bölümde devam etti. Son bölümü çekişmeye sahne olan maçta oyun üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, fark 3'e kadar indirirken, son saniyede Clyburn'dan bulduğu üç sayıyla maçı uzatmaya götürdü: 79-79.

Uzatma periyodunda Fenerbahçe Beko, Pierre ve Guduric'ten bulduğu üç sayılarla bitime 2 dakika kala, 5 sayılık üstünlük (88-83) yakaladı. Sarı-lacivertliler son 10 saniyede farkı bir sayıya düşürmeyi başaran Anadolu Efes'e geçit vermedi ve maçı 93-90'lık sonuçla kazandı.

Clyburn'un 39 sayısı galibiyete yetmedi

Parkeye, sakatlığı süren Bjelica ve geçen hafta sakatlanan Jekiri'den yoksun çıkan ancak sakatlıktan dönen Motley'i maç kadrosuna ekleyebilen Fenerbahçe Beko'da, 23'er sayı bulan Pierre ve Motley ile 13 sayı üreten Hayes-Davis galibiyete katkı sağladı.

Uzun dönemli sakatlığının ardından parkeye dönen Larkin'in kadrosunda yer bulduğu Anadolu Efes ise Clyburn'ün 39, Dunston'ın 19 sayı bulduğu bu maçta mağlup olmaktan kurtulamadı.

Fenerbahçe Beko ligdeki 10. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 4. kez mağlup oldu.