NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, deplasmanda Chicago Bulls'u 133-118 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.

Houston Rockets'ta Kevin Porter, 36 sayıyla kendi sezon rekorunu kırdı ve galibiyete önemli katkı verdi. Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Brooklyn Nets'ten 9 maçlık galibiyet serisi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu.

Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı maçta galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman ise 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.