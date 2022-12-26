Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1,5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine 'kulübümüze hoş geldin' der ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.