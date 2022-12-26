Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bertolacci yeniden Fatih Karagümrük'te
[AA (Arşiv)]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Andrea Bertolacci’yi kadrosuna katarak 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1,5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine 'kulübümüze hoş geldin' der ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Fatih Karagümrük
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