Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Fatih Karagümrük Giresunspor karşısında
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Süper Lig'de oynadığı maçlardan 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle ayrılan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 47 puanla 33. haftayı 10. sırada tamamladı.
Ligde çıktığı maçların 11'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 15'ini yitiren GZT Giresunspor ise 40 puanla haftayı 16. sırada bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı GZT Giresunspor, 3-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Giresunspor Süper Lig
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