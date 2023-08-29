Fatih Karagümrük Flavio Paoletti'yi transfer etti

2003 doğumlu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp, Paoletti'nin geçtiğimiz sezon Sampdoria formasıyla Serie A'da 12 maçta forma giyip, İtalya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarına seçildiğini vurguladı.
"Yeni transferimiz Flavio Paoletti'ye 'Karagümrük'e hoş geldin' der, yeni sezonda başarılar dileriz."
Futbola İtalyan ekibi Sampdoria'nın altyapısında başlayan ve bu kulübün çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Flavio Paoletti, geçtiğimiz sezonun devre arasında A takım kadrosuna dahil edilip, 12 lig maçında 274 dakika sahada kaldı.
20 yaşındaki futbolcu; stoper, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyebiliyor.
Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile 12 maçlık Serie A tecrübesi yaşayan— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 29, 2023
Flavio Paolletti, çeşitli yaş gruplarında İtalya Milli takımına seçilme başarısı da gösterdi.
Yeni transferimiz Flavio Paolletti’ye Karagümrük’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz.