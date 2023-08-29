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Spor
AA 29.08.2023 13:27

Fatih Karagümrük Flavio Paoletti'yi transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti'yi kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Flavio Paoletti'yi transfer etti

2003 doğumlu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp, Paoletti'nin geçtiğimiz sezon Sampdoria formasıyla Serie A'da 12 maçta forma giyip, İtalya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarına seçildiğini vurguladı.

"Yeni transferimiz Flavio Paoletti'ye 'Karagümrük'e hoş geldin' der, yeni sezonda başarılar dileriz." 

Futbola İtalyan ekibi Sampdoria'nın altyapısında başlayan ve bu kulübün çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Flavio Paoletti, geçtiğimiz sezonun devre arasında A takım kadrosuna dahil edilip, 12 lig maçında 274 dakika sahada kaldı.

20 yaşındaki futbolcu; stoper, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyebiliyor.


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