Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak"

Falcao, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için değerlendirmelerde bulundu.

"Birçok takım şampiyonluk yarışı için rekabet halinde. Hepsi çok yarışmacı takım. Hepsi maçlarda en sonuna kadar mücadele edeceklerini gösteriyorlar. Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak. Sanırsam futbol tarihinde hiçbir oyuncu, sezonun tamamında böylesine iyi performans gösteremiyor. Bunu da hep en iyisi olmak için sürdürmek zorundalar"

Yıldız futbolcu, Ronaldo ve Messi ile ilgili "Karşılaştırma yapmayı tercih etmem çünkü ikisi de farklı oyuncular. 14-15 yıldır çok rekabetçi oynuyorlar. İkisi de, döneminin en iyisi unvanına layık." yorumunu yaptı.

Atletico Madrid ve Porto dönemi

"Bence oyuncu grubumuzun mantalitesi çok kuvvetliydi. Hırslı ve ateşli bir oyuncu grubuydu. Her oyuncu potansiyelini ve gücünü gösterme niyetindeydi. Serbest bir ortamda çalışıyorduk. Bu da iyi çalışmamı sağlıyordu. O yüzden, birçok başarıya eriştik. Şunu söyleyebilirim ki, kariyerimin bu iki bölümü benim için çok güzel geçti."

Falcao, Galatasaray'ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdığını ve Atletico Madrid döneminde Arda Turan'dan kulüp tarihi hakkında bilgi edindiğini söyledi.

"Çalışma ve zaman iyi sonuçları getirdi"

"Sezonun ikinci yarısıyla Galatasaray, ne kadar etkili oyunculara sahip olduğunu gösterdi. Hem bireysel hem takım anlamında. İyi sonuçlar bu aralarda geldi çünkü gerçekten birlikte çalışmaya ve zamana ihtiyaç duyuyorduk. Bence çalışma ve zaman iyi sonuçları getirdi. Sezon başında birçok isim transfer döneminin son günlerinde geldi. Yeni bir takımın zamana, birlikte çalışmaya, birbirini tanımaya ve adaptasyona ihtiyacı vardır."

Derbi yorumu

"Arjantin’de River-Boca derbisini yaşadım. Benfica-Porto ve Atletico Madrid-Real Madrid derbilerinde forma giydim. Manchester United-Liverpool derbisi de önemlidir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki atmosfer farklı ve güzeldi. Fenerbahçe’yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç, takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi."

''Yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz''

"Kendimi geliştirmeye devam etmek için zamanım var. Sezonun ilk yarısında çok maç kaçırdım. Bu benim için daha iyi bir şekilde geri dönme adına bir hedef oldu. Takım olarak her maç üzerine daha fazlasını koyarak ilerliyoruz. Sadece ben değil takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Oyuncular olarak hep iç içeyiz. Yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz."

Süper Lig yorumu

"Gerçekten çok yarışmacı bir organizasyon. Her ekip çok enteresan oyunculara sahip. Bana göre ülke için de çok önemli. Türkiye, futbol için çok tutkulu insanlardan oluşan büyük bir ülke. Türk Milli Takımı da, Türklerin bu anlayışını ortaya koyuyor. Fazla sayıda yabancının gelmesi de rekabeti ve şampiyon takımların vizyonunu geliştiriyor. Bu sayede milli takım da ülke için önemini koruyor."

Galatasaray formasıyla ilk maçı

"Galatasaray formasıyla ilk maçımda çok heyecanlanmıştım. Şampiyonluğu hedefleyen bir kulüpte forma giymek bir futbolcu için motive edicidir. Büyük bir kulübe geldiğimi fark ettim ve Galatasaray gibi bir kulübün formasını giymekten gurur duyuyorum. Galatasaray benimle ilk defa iletişime geçtiğimde Muslera ile görüştüm. Daha önceden görüşmemiştik, ona kulüp ve daha fazlası ile ilgili sorular sordum. Onun görüşleri önemliydi ve bana gelmemin doğru olacağını söyledi. Muslera, Selçuk ile birlikte büyük bir kaptan ve lider. Bana ve aileme çok yardımcı oldu."

"Fatih Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı"

"Çok tecrübeli bir antrenör. Geçtiğimiz yıllarda çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi bir şekilde kulübe ve oyunculara yansıtamıyordu. Fatih Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var. Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasında oluşan durumları belirliyor. Uzun süreli tecrübeye ve futbol bilgisine sahip bir isim. Kulüp adına birçok başarıya imza attı. Birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız."

Falcao. VAR teknolojisiyle ilgili ''Pozisyonların ağır çekimde gösterilmesi hakemlerin doğru karar vermesini zorlaştırıyor. Bence VAR sisteminde pozisyon tekrarları bu şekilde kullanılmamalı.’' ifadelerini kullandı.