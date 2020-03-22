Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Brezilya kulüplerinden anlamlı davranış
Brezilya'da futbol kulüpleri koronavirüs salgınıyla mücadelede harekete geçti. Kulüpler, sağlık hizmetleri için tüm antrenman tesislerini ve statları açmayı teklif etti.
Kulüpler mücadele kapsamında tüm antrenman tesislerini ve statları tedavi amacı ile açma önerisi getirdi.
Şu ana kadar Brezilya'da 1200'ün üzerinde korona virüs vakasına rastlandı. 18 kişi ise salgın nedeni ile hayatını kaybetti.
Etiketler: Brezilya koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 20:21
Sıradaki Haber
Trump: Olimpiyat kararı Japonya'ya bağlı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz