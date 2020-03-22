Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bu kez Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs salgını endişeleri arasında gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin Japonya'ya bağlı olduğunu söyledi.

Japonya'nın olimpiyat oyunlarına iyi hazırlandığını belirten Trump, oyunları ertelemenin Japonya için önemli bir karar olduğuna dikkat çekti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den de övgüyle bahseden Trump "Ona söyledim, bu senin kararın ve bu kararı yakında alacağını biliyorum. Ne olacağını bilmiyorum.Yani, Japonya'nın olimpiyat mekanında yaptığı iş inanılmaz. Açıkçası, oyunların ertelenmesi, gelecek yıl yapılması gibi seçenekler var, ancak bu tamamen onlara bağlı. Ne yaptıklarını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Bu arada Amerikan atletizminin yönetim organı olan USATF, 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri ​​arasında yapılması planlanan Olimpiyat oyunlarının ertelenmesi çağrısında bulundu.