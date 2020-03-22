Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
İtalyan futbolunda koronavirüsten ölüm
Koronavirüs salgını İtalya'da bir futbol adamını hayattan kopardı. Serie C ekiplerinden Pergolettese’nin eski başkanı Andrea Micheli, 37 yaşında virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
2 hafta önce Milano'da hastaneye kaldırılan Andrea Micheli'nin önceki gece hayatını kaybettiği açıklandı.
Pergolettese takımı, Micheli'nin başkanlık yaptığı dönemde Serie D'de şampiyonluk yaşamıştı.
Genç başkan 2016 yılında ise görevinden ayrıldı.
Etiketler: İtalyan futbolu koronavirüsSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 20:40
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