Haber Giriş: Kaynak: İHA
Falcao'dan sağlık çalışanına teşekkür
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Erzurum'da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasında Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun adını yazdı.
Bu fotoğrafı gören Falcao da yanıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Eren adlı sağlık çalışanına cevap yazdı ve "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" dedi.
Son Haberler
- 19:10
- 19:32
- 18:41
- 18:58
- 18:24
Sıradaki Haber
Depresyon belirtisi gösteren futbolcu sayısı ikiye katlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz