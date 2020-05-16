Falcao, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.

Futbolda koronavirüsten dolayı bazı Avrupa liglerinde ertelenen maçların oynanması için hazırlıklar başlatılırken, Almanya'da maçlar bugün kaldığı yerden başladı. Gol atan bazı futbolcular sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak yaptı.

Koronavirüsten dolayı maçlara bazı yeni kurallar getiren Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuların gol sonrasında birbirlerine sarılıp sevinç gösterisi yapmamalarını tavsiye etmişti.