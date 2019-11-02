Spor
Falcao Real Madrid maçında yok02 Kasım 2019 Cumartesi 03:11 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 03:12
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao takımdan 10-15 gün daha ayrı kalacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.
Kolombiyalı golcünün Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid maçında kadroda olmayacağını vurgulayan Terim, "Falcao, tedavisi için İspanya'ya gidecek. 10-15 gün daha takımdan ayrı kalacak." dedi.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Falcao fatih terim Galatasaray real madrid maçı