Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
F1 Sakhir Grand Prix'sinde Hamilton'ın yerini Russell alacak
[Fotoğraf: Reuters]
Formula 1 takımlarından Mercedes, sezonun 16'ncı ayağı Sakhir Grand Prix'sinde koronavirüse yakalanan Lewis Hamilton'ın yerine George Russell'ın yarışacağını açıkladı.
Mercedes'in genç sürücü akademisinde yetişen Russell, 4-6 Aralık tarihlerinde Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleşecek organizasyonda Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olacak.
2 yıldır Williams takımı adına Formula 1'de mücadele eden 22 yaşındaki İngiliz pilot, 2017 GP3 Serisi ve 2018 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı ilk sırada bitirmişti.
Öte yandan Williams takımı da Bahreyn'deki yarışta Russell'dan boşalan koltuğa, kariyerine Formula 2'de devam eden test pilotları Jack Aitken'in oturacağını duyurdu.
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