Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabağ, Maccabi Tel Aviv'le İstanbul'da karşı karşıya gelecek
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında Karabağ, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarma mücadelesindeki savaş nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki maçlarını Türkiye'de oynuyor.
Grupta henüz puanı bulunmayan Azerbaycan ekibi, 4 karşılaşmada 7 puan toplayarak ikinci sırada yer alan İsrail temsilcisini konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 20.55'te başlayacak.
İki takım arasında İsrail'de yapılan ilk müsabakayı Maccabi Tel-Aviv 1-0 kazanmıştı.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
Son Haberler
- 11:09
- 11:03
- 11:04
- 11:02
- 10:53
Sıradaki Haber
Sakaryaspor'da 10 futbolcu koronavirüse yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz