Sivasspor'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal'le karşılaşacağı maç öncesi A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibine dün COVID-19 PCR testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 sporcunun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Açıklamada, "Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine, ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." denildi.