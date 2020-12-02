Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da 4 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcu ile teknik heyetten 2 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Sivasspor'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal'le karşılaşacağı maç öncesi A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibine dün COVID-19 PCR testi yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 sporcunun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Açıklamada, "Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine, ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." denildi.
Etiketler: Koronavirüs Sivasspor
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