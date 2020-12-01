Nagelsmann, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlen basın toplantısında, Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmaya diğer maçlardan farklı yaklaşmadıklarını belirtti.

Nagelsmann, gruptan çıkmak için başkalarına bağımlı olmadıklarını belirterek, "Her zaman tüm maçları kazanmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak kendi elimizde. Bu da iyi bir his." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de galip gelebileceklerini aktaran Nagelsmann, "Başakşehir'in evimizde, özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadığının bilincindeyiz. Başakşehir’e karşı iyi bir performans sergilememiz gerekecek. Bunu yapabileceğimizi Paris Saint-Germain’e karşı gösterdik. Burada da kazanabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Trabzonspor’da oynayan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth ile ilgili bir soruya cevap veren Nagelsmann, "Sörloth'un Türkiye’de geçirdiği dönemi hatırlaması önemlidir. Zaten buradayız, belki bunu hatırlaması daha kolay olur." dedi.

Nagelsmann, performansını artıracağından emin olduğu Sörloth’a zaman vermek gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısına katılan Leipzig’in İsveçli futbolcusu Emil Forsberg de, takımda iyi bir atmosferin olduğunu belirterek, İstanbul’dan galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Leipzig Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.

İdmanın basına açık bölümü, savunma, orta saha ve hücum oyuncularının ayrı gerçekleştirdiği çalışma ile sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]