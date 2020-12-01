Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de bir maça koronavirüs ertelemesi
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa-Newcastle United karşılaşması, konuk ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Newcastle United Kulübü'nde Covid-19 vakalarının artışa geçtiği ve takımın antrenman tesisinin kapatıldığı belirtildi.
Newcastle ekibinden gelen talep üzerine 4 Aralık Cuma günü oynanması planlanan Aston Villa maçının ertelendiği, karşılaşmanın ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
Sıradaki Haber
Kadın Milli Takımı Rusya'ya yenildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz