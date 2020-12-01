Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen ile Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy'un sportmenliği aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen ile sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan siyah beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Göztepe karşılaşmasının ardından basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.