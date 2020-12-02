Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor'da 10 futbolcu koronavirüse yakalandı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da 10 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam 21 oyuncu karantinaya alındı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor maçı öncesi takıma COVID-19 testi yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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