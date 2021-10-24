Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
F1 ABD'de pole pozisyonu Max Verstappen'in
[Fotoğraf: AA]
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı ABD Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Verstappen, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 32.910 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı sürücünün 0.209 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, pisti liderden 0.224 saniye yavaş turlayan Sergio Perez (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.
56 turluk yarış bugün TSİ 22.00'de başlayacak.
Etiketler: Formula 1
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