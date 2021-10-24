Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Halis Özkahya yönetti.

Maçın gollerini Atakaş Hatayspor adına 30. dakikada El Kaabi kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golünü ise 38 dakika Pesic ağlarla buluşturdu.

88. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük'te Hedenstad, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atakaş Hatayspor'un 90+3. dakikada bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçun ardından Atakaş Hatayspor 20 puana ulaştı. Fatih Karagümrük ise puanını 18'e yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Ribeiro'nun uzun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Adekugbe'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

19. dakikada Borini'nin sağdan yaptığı ortada, arka direkte Karamoh'un gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

GOL - 30. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ev sahibi takımın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye verdi. Bu futbolcu da topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

GOL - 38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Borini'nin sağdan ortasında, Pesic kale sahası önünde savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan Pesic'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Munir topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Atakaş Hatayspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Diouf'un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunun El Kaabi'yi gördü.

Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Viviano'dan döndü. Topu kontrol eden El Kaabi'nin ikinci şutunda ise Viviano tekrar meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

65. dakikada savunmada Biglia'nın yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Diouf'un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Murat Tuğberk Curbay

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 63 Erhun Aksel Öztümer), Biglia, Borini (Dk. 83 Emre Mor), Jimmy Durmaz (Dk. 83 Tunay Torun), Bertolacci (Dk. 63 Balkovec), Karamoh (Dk. 64 Ahmed Musa), Pesic

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dk. 81 Saint Louis) Emre Çolak (Dk. 46 Boudjemaa), El Kaabi (Dk. 66 Kamara), Diouf

Goller: Dk. 30 El Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 89 Hedenstad (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 29 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90+4 Boudjemaa, Ribeiro (Maç bittikten sonra) (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Balkovec, Dk. 87 Emre Mor, Dk. 90+4 Tunay Torun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Atılay Canel: İki takım da birbirini iyi analiz etmiş

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, ilk yarıda üstün tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.

"İlk yarıda rakip bir kere geldi ve golü buldu. Ondan başka pozisyonları yoktu. İlk yarı 1-1'i yakaladık. İkinci yarı oyun ortada geçti. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş. Maç bir taktik savaşı içinde geçti."

Fatih Karagümrük'te dördüncü sezonunu geçirdiğini aktaran Canel, hedefleriyle ilgili olarak konuştu.

"Biz baştan itibaren Avrupa'yı hedefledik. Bu sene de kısmet olursa Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Arkadaşların hepsi takımda kalacak. Eksik yerlere de takviye yapıp, Avrupa'ya gideceğiz inşallah."

Ömer Erdoğan: Maçın hakkı beraberlikti

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, VavaCars Fatih Karagümrük'ün iyi futbol oynayan bir takım olduğunu belirtti.

"İlk devre savunma anlamında çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Merkezde o fırsatları verdik. Daha üstün taraf Karagümrük'tü. İkinci yarı oyuncu ve sistem değişikliğiyle topun daha fazla bizde kalmasını sağladık. Pozisyonlara girdik. Önemli pozisyonlar kaçırdık. Futbolda bunlar oluyor. Maçın hakkı beraberlikti. İki takım da futbolun doğrularını yapmaya çalıştı. Güzel bir futbol vardı. İki takımın oyuncularını da kutluyorum."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ömer Erdoğan, takım olarak kazandıkça öz güvenlerinin arttığını dile getirdi.

"Bugün belki 11 arkadaşımız sahada mücadele etti ama takım içinde inanılmaz bir rekabet var. Tatlı ve güzel bir rekabet. Bu da oynayanları yukarı çıkarıyor. Biz devam etmek istiyoruz. Her hafta bizim için yeni bir sınav oluyor. Bunlara iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oynadığımız futbolun insanlara keyif verdiğini düşünüyorum. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam ederiz."