Eyüpspor Kulübü Başkan Vekili Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Kulaksız, Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacaklarını belirtti.

Eyüpspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı.

Teknik direktör İbrahim ÜZÜLMEZ ile 1.5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın 14:00 de. Her iki taraf içinde hayırlı olsun.