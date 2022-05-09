Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.
Eyüpspor Kulübü Başkan Vekili Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.
Kulaksız, Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacaklarını belirtti.
Eyüpspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı.
Teknik direktör İbrahim ÜZÜLMEZ ile 1.5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın 14:00 de. Her iki taraf içinde hayırlı olsun.— Fatih KULAKSIZ (@fatih_kulaksiz) May 9, 2022
Etiketler: Süper Lig
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