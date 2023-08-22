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Spor
TRT SPOR 22.08.2023 06:46

Eyüpspor 2 golle kazandı

Trendyol 1'inci Lig'de 2'nci haftanın son maçında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Arda Turan'ın öğrenciler bu skorla puanını 6'ya çıkardı. Caner Erkin mücadelede farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Eyüpspor 2 golle kazandı

Trendyol 1'inci Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Eyüpspor, ligin yeni takımı Kocaelispor'u konuk etti. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Son söz Caner'in

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un gollerini 45'de Ahmet Kutucu ve 87'de Caner Erkin kaydetti.

Bu skorla Eyüpspor ligde ikide iki yaparak puanını 6'ya çıkardı. Kocaelispor ise henüz puan ya da puanlarla tanışamadı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Pekmezci, Buğra Can Semercioğlu

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar (Dk. 90+2 Melih Kabasakal), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter, Ahmed Kutucu (Dk. 69 Babel), Sinan Kurt (Dk. 60 Bruno), Regattin, Mete Demir (Dk. 60 Ömer Bayram), Ampem (Dk. 60 Metehan Baltacı)

Kocaelispor: Harun Tekin, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan, Atila Turan (Dk. 69 Onur Atasayar), Fofana, Amaral (Dk. 79 Cem Ekinci), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Barış Alıcı (Dk. 46 Tanque), Candeias, Atabey Çiçek (Dk. 69 Kouakou)

Goller: Dk. 45 Ahmed Kutucu, Dk. 87 Caner Erkin (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Robin Yalçın, Dk. 62 Ahmed Kutucu (Eyüpspor) 

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